Преподаватели института РГГУ массово уволились

Преподаватели московского Института психологии им. Л. С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета подали заявления об увольнении по собственному желанию из-за несогласия с политикой руководства вуза. Об этом сообщается на странице сотрудников университета в Facebook.

«Не могу работать под руководством людей, которые демонстративно пренебрегают интересами науки», — написано в одном из заявлений.

По предварительным данным, заявления написали не менее 12 преподавателей.

Конфликт ведущих профессоров РГГУ с руководством вуза носит затяжной характер. 29 марта стало известно, что из института были уволены профессора-консультанты Юрий Манн, Нина Павлова, Вадим Гаевский, Николай Федоров, Владимир Дыбо.

Однако эту информацию опроверг ректор РГГУ Евгений Ивахненко.

«Это просто чья-то выдумка. Они останутся на своих местах на прежних условиях», — заявил Ивахненко.

На следующий день у здания института прошел одиночный пикет. Доцент университета, философ Андрей Олейников вышел с плакатом «Сокращайте проректоров, а не профессоров!».