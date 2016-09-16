Роструд запустит мобильное приложение для жалоб на работодателей

Роструд разрабатывает мобильное приложение, с помощью которого граждане смогут пожаловаться на нарушение трудового законодательства, пишет в пятницу газета «Известия» со ссылкой на данные правительства.

Приложение будет интегрировано с уже действующим на сайте Онлайнинспекция.рф сервисом «Сообщить о проблеме». С помощью мобильного приложения можно будет сделать фото и прикрепить его к заявлению.

В ведомстве рассчитывают, что разрабатываемый инструмент воздействия на работодателей поможет предупредить несчастные случаи на производстве и сократить количество нарушений требований охраны труда.

По данным издания, число погибших на производстве в 2015 году составило 2089 человек, что практически в 2,2 раза ниже показателя 2006 года (4520) и на 11% ниже показателя смертельного травматизма 2014 года (2347). В первом полугодии 2016 года погибли 692 работника, что ниже количества погибших за аналогичный период 2015 года на 10% (765).