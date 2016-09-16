Роскомнадзор разместил объявление о вакансии хакера

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) разместила на одном из крупнейших рекрутинговых сайтов объявление о вакансии программиста с навыками обхода систем компьютерной безопасности.

Согласно объявлению, в должностные обязанности программиста будет входить поиск и извлечения материалов, скрытых в сторонних компьютерах или компьютерных сетях, защита сервера IDS DOS, контроль над каналами передачи данных, предотвращение утечки информации, блокировка несанкционированного доступа, защита электронных документов, разработка защитных программ и техническая поддержка.

В объявлении отмечается: «С навыками обхода систем компьютерной безопасности <…>. Опыт работы "black-hat" (хакером – прим. "Полит.ру") приветствуется».