Рубль укрепился после снижения ключевой ставки ЦБ

После решения Банка России о снижении ключевой ставки до 10% рубль укрепился по отношению к мировым валютам. На Московской бирже на момент написания текста зафиксирована стоимость доллара 64,93 рубля, стоимость евро — 72,96 рубля.

До появления информации об увеличении ставки ЦБ доллар торговался по цене 65,08, а евро — 73,08.

На ближайшие выходные ЦБ установил курс доллара на уровне 64,99, евро — 73,02.

Ранее стало известно, что ЦБ снизил ключевую ставку до 10%. В заявлении регулятора сказано, что для закрепления снижения инфляции необходимо поддерживать данный уровень ключевой ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в первом-втором кварталах 2017 года.

С 10 июня 2016 года и до сегодняшнего дня ключевая ставка ЦБ составляла 10,5%.

14 сентября старший директор Fitch Пол Гэмбл сообщил, что понижения ставки ЦБ ожидает большинство ведущих экспертов. Он подчеркнул, что высокая ставка негативно влияет на развитие экономики, но это краткосрочные потери.