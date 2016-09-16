Глава Приднестровья объяснил указ о подготовке присоединения к России

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Евгений Шевчук объяснил издание своего указа о подготовке присоединения республики к России нежеланием Верховного совета ПМР приводить законодательство в соответствие с российским, сообщает пресс-служба Шевчука.

Глава ПМР напомнил, что инициатива о приведении приднестровского законодательства в соответствие российскому была выдвинута им еще в 2013 году. Между тем, парламентарии не желают синхронизировать антимонопольное, антикоррупционное законодательство, а также правовые акты в части реформирования самого парламента и инструментов депутатской неприкосновенности. «На данный момент это предложение так и осталось в Верховном совете без рассмотрения и окончательного принятия», — подчеркнул он.

7 сентября Евгений Шевчук подписал указ «О реализации итогов республиканского референдума, состоявшегося 17 сентября 2006 года», предполагающий приведение правовой системы ПМР в соответствие с федеральным законодательством России. В Кремле прокомментировать инициативу Шевчука не смогли.

Ранее, в июне, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что социальная активность жителей ПМР необычайно высока — 87 % опрошенных заявили о своем намерении принять участие в выборах президента республики.