Строитель олимпийских объектов в Сочи получил 4 года за хищение 2 млрд рублей

Бывший руководитель и владелец компании «Мостовик» Олег Шишов приговорен к четырем годам колонии за уклонение от налогов и мошенничество в особо крупных размерах, сообщает ТАСС.

Прокуратура просила приговорить Шишова в общей сложности к 5,5 годам лишения свободы с учетом вынесенного ему в марте этого года приговора по делу о растрате средств при строительстве океанариума. Тогда бизнесмен получил три года лишения свободы.

Следствием было доказано, что Олег Шишов в 2009–2011 годах внес в налоговые декларации «Мостовика» заведомо ложные сведения о выполнении некоторыми компаниями-контрагентами строительно-монтажных работ на объектах во Владивостоке, Омске, Тюмени, Тобольске, Сочи, Астраханской и Московской областях. В действительности работы выполнялись «Мостовиком» или привлеченными организациями. В результате этих действий бизнесмен уклонился от уплаты НДС на сумму в 478 миллионов рублей.

Кроме того, главу «Мостовика» признали виновным в хищении 526 миллионов рублей — средств, выделенных на строительство окружной дороги Омска.

Олег Шишов был арестован в ноябре 2014 года в качестве фигуранта дела о хищении выделенных на строительство океанариума во Владивостоке двух миллиардов рублей.

Как отмечается, компания «Мостовик» была одним из самых крупных подрядчиков строительства объектов к Олимпиаде в Сочи. В 2014 году компания обанкротилась.