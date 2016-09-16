Москва встречает участников IASP

В понедельник, 19 сентября, 33 Всемирная конференция Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития (IASP) открывается в Москве. Три столичных площадки – Инновационный центр «Сколково», Центр международной торговли и Научный парк МГУ – в течение четырех дней, с 19 по 22 сентября, будут принимать первых лиц государства, руководство Москвы, представителей самых успешных технопарков мира, стартапы и инвесторов на IASP 2016 Moscow.

В российскую столицу приедут 1600 участников из 70 стран мира – ведущие международные эксперты по формированию эффективной инновационной инфраструктуры, занимающиеся выводом на международные рынки технологичных стартап-компаний. Это абсолютный мировой рекорд для этой конференции, никогда больше 1000 участников в ней не принимало участия.

Тема IASP 2016 Moscow – «Глобальный разум – объединение инновационного сообщества с целью интернационализации, устойчивого развития и роста». Все мероприятия конференции связаны единой концепцией глобального разума. В ходе пленарных сессий и дискуссий эксперты обсудят вопрос глобализации и ее важнейшее значение для инновационных сообществ в контексте роста и устойчивого развития.

«Переход к «умной экономике», экономике знаний в последние годы стал вектором развития нашей страны, стремящейся преодолеть и постепенно преодолевающей сырьевую зависимость. В этом направлении уже немало сделано, и решение стран-членов IASP провести свой ежегодный форум именно в России отражает их признание наших успехов на этом пути», – заявил Аркадий Дворкович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Глава Организационного комитета IASP 2016 Moscow.

«На сегодняшний день для нас все большую важность приобретает вопрос интернационализации, и именно поэтому для конференции выбрана такая интригующая тема, как «Глобальный разум» со всеми ее ассоциациями и последствиями для инновационных сообществ особенно в том, что касается роста и устойчивого развития», – комментирует выбор темы Жан-Франсуа Балдуки (Jean-François Balducchi), президент IASP.

Сергей Собянин, Мэр Москвы, подчеркнул значимость предстоящего события для глобального экономического сотрудничества: «Москва с её мощным научно-промышленным потенциалом рассматривает инновации как драйвер развития современной городской экономики. За последние годы мы сформировали качественную инновационную инфраструктуру с десятками технопарков. На этих площадках создается уникальная продукция, востребованная как России, так и за рубежом. Убежден, что 33-я Всемирная конференция IASP станет важным этапом в жизни международного инновационного сообщества, расширит возможности для реализации новых идей и проектов в интересах развития наших городов и стран».

Второй день конференции, 20 сентября, обещает быть особенно насыщенным: конференцию планируют посетить Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и Мэр Москвы Сергей Собянин, будут объявлены победители международного конкурса Open Innovation Marketplace (OIMP). Среди заявок на конкурс самой популярной оказалась номинация в сфере оптимизации потребления энергетических ресурсов на всех этапах осуществления производственной и хозяйственной деятельности.

В этот же день в Центре международной торговли пройдет выставка Robotics & VR. На одной площадке представят свои разработки компании-резиденты Фонда «Сколково» «Аэроб», «ЭкзоАтлет», «Викрон», «Съемка С Воздуха», «КБ Аврора», «Индэл-Партнер», «ЦАПК», «Клайбер бионикс» и другие.

«Сессии по знаковым темам развития инновационной экосистемы, знакомство с ведущими мировыми экспертами и резидентами международных и московских технопарков, участие в профессиональных дискуссиях, яркая неформальная программа – только малая часть того, что ожидает участников в течение четырех дней на IASP Moscow», – сообщил Ренат Батыров, Генеральный директор Технопарка «Сколково», Председатель Исполнительного комитета IASP 2016 Moscow.

В рамках деловой программы мероприятия также пройдут воркшопы, состоятся бизнес-визиты в технопарки столицы – Технополис «Москва», технопарки «Сколково», «Отрадное» и «Строгино». Помимо деловой повестки участников IASP 2016 ожидает разнообразная культурная программа, оператором которой выступает Конгрессно-выставочное бюро г. Москвы.

С программой конференции можно ознакомиться на сайте мероприятия. Организаторами конференции выступают Правительство Москвы, Инновационный центр «Сколково», АО «РВК», Фонд содействия инновациям, Научный парк МГУ и Технопарк «Строгино».