Власти Таиланда депортировали в Россию уличеного во взятке чиновника

Власти Таиланда депортировали в Москву ​российского предпринимателя Василия Смольникова, который ранее был задержан по запросу Интерпола, сообщает НТВ.

Гражданин РФ Василий Смольников — бывший депутат Черногорского горсовета (Хакасия) от «Единой России» и учредитель компании «Черногорскотделстрой», был задержан в Таиланде 23 августа. С февраля 41-летний мужчина находился в международном розыске.

Смольникова обвиняют в присвоении денег и даче крупной взятки должностному лицу. По данным Следственного комитета России, бизнесмен присвоил себе более 17 миллионов рублей из бюджета, предназначенных на восстановление жилых домов и объектов жизнеобеспечения, пострадавших в результате пожаров в Хакасии в апреле 2015 года.

В свою очередь, издание The Phuket News сообщает, что в Таиланде 15 сентября арестовали двух россиян по обвинению в мошенничестве. Задержанными являются 27-летний Евгений Завьялов и 33-летний Павел Рыжанков. Во время ареста у них были изъяты 5 тысяч долларов США наличными, 48 поддельных электронных карт, записная книжка, содержащая номера кредитных карт с PIN-кодами, и более 400 электронных карт без каких-либо серийных номеров. Ранее местная полиция получила наводку, что два иностранца, путешествующих на черно-красном мотоцикле Yamaha, используют поддельные банковские карты.