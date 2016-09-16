Украина заявила о неприятии председательства России в СНГ

Посол Украины в Бишкеке Николай Дорошенко выразил свое мнение относительно председательства России в СНГ в 2017 году, пишет РИА Новости.

«Учитывая то, что Российская Федерация нарушила норму международного права и аннексировала часть территории Украины и способствует военному конфликту на востоке Украины, украинская сторона не примет передачу данного председательства. К этому пункту будет приложено соответствующее заявление», — высказался Дорошенко.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление Дорошенко: «Первое, что хотел бы сказать, что Россия ничего не аннексировала, а все, что произошло с Крымом, — результат противоправных действий определенных политических сил на Украине, которые довели ее до государственного переворота. Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории».

Владимир Путин добавил, что присоединение Крыма к территории России произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

«Теперь второе — по поводу председательства России в СНГ. Как известно, Украина, к сожалению, не подписала и не ратифицировала Устав СНГ и поэтому вряд ли может претендовать на то, чтобы вносить свои предложения по поводу организации работы этой структуры», — подчеркнул глава РФ.