Сноуден опроверг обвинения комитета палаты конгресса США

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден опроверг обвинения комитета палаты представителей американского конгресса по разведке. Об этом Сноуден написал в своем твиттере.

«Вы заявляете, что я "подделывал оценки эффективности работы"? Это удивительное обстоятельство, учитывая, что именно я сообщил об уязвимости для хакеров системы ежегодной отчетности персонала ЦРУ», — написал он.

Эдвард Сноуден также заявил, что доклад конгрессменов «бесхитростно искажен» и опроверг некоторые его пункты.

The claim I "doctored performance evaluations?" This one is amazing: I reported an XSS (hacking) vulnerability in CIA annual review system.

I could go on. Bottom line: after "two years of investigation," the American people deserve better. This report diminishes the committee.