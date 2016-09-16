Мемория. Александр Сумбатов-Южин

16 сентября 1857 года родился актер и драматург Александр Сумбатов-Южин.

Личное дело

Александр Иванович Сумбатов (псевдоним Южин, 1857 – 1927) родился в селе Кукуевка Ефремовского уезда Тульской губернии в семье кавалерийского офицера князя Ивана Александровича Сумбаташвили и Варвары Ивановны Недзветской. В 1863 году его отец вышел в отставку и вернулся в Грузию, где летом жил в родовом имении Телети, а остальное время – в Тифлисе. Он стал был назначен мировым посредником I отдела Тбилисского округа, занимаясь на этой должности проведением крестьянской реформы. В 1866 году ушел с государственной службы.

Начальное образование Александр получил дома, затем учился в Тифлисской гимназии. После окончания гимназии стал студентом юридического факультета Петербургского университета. Особое влияние на него оказал профессор Александр Градовский, читавший курс государственного права. Однако театральная сцена привлекала юношу значительно сильнее, чем карьера юриста. Еще в гимназические годы он начал выступать в любительских спектаклях в Тифлисе, а в 1876 году сыграл в профессиональном тифлисском театре, скрывшись под псевдонимом Сольцев. Затем был придуман псевдоним Южин, ставший для актера постоянным.

С 1878-1879 года Александр Сумбатов играл в любительских труппах Петербурга: в клубе Благородного собрания, в труппе Северцова-Павлова, в Немецком клубе, в театре Стрекалова. Его игра обращает на себя внимание критиков и коллег-актеров, к Сумбатову приходит первая известность в театральном мире.

С 1880 года он начал публиковать в театральном разделе «Петербургского листка» репортажи и рецензии, в основном о спектаклях, ставившихся на любительских сценах города, а вскоре начинает писать и публицистические заметки на самые разные общественно важные темы.

Летом 1881 года Сумбатов на сцене театра Ораниенбаума впервые играет вместе со знаменитыми актерами Малого театра: Ермоловой и Ленским. Тогда же его пьеса «Листья шелестят» была поставлена на сцене Малого театра в бенефис актрисы Яблочкиной.

Осенью 1881 года он был принят в «Пушкинский театр» Анны Бренко в Москве. Южин дебютировал в роли Уриэля Акосты, с большим успехом исполнял роли Звездича в «Маскараде» и Василия в «Каширской старине». Спектакли театра пользовались любовью публики, но на следующий год он был закрыт. После этого Сумбатов-Южин принял приглашение Малого театра.

Первое выступление Южина на сцене Малого театра состоялось 30 августа 1882 года. Он исполнил роль Чацкого. Зрители тепло встретили нового актера труппы, но сам актер оценивал свое выступление критически: «… играл хоть горячо, но скверно». Вскоре Сумбатов-Южин стал одним из ведущих актеров Малого театра.

В Малом театре Сумбатов-Южин прослужил до конца жизни. На сцене театра также ставились написанные им пьесы: «Арказановы», «Цепи», «Джентльмен», «Закат», «Старый закал», «Измена», «Ночной туман». С 1909 года он стал управляющим труппой Малого театра. В послереволюционном 1918 году был избран председателем Совета театра. В 1923 году стал его директором.

В феврале 1925 года Сумбатов-Южин из-за заболевания сердца получил разрешение поехать на лечение во Францию. Несмотря на то, что он строго выполнял все предписания врачей, болезнь продолжалась, поэтому в 1926 году он ушел с должности директора театра (оставшись почетным директором и председателем художественного совета театра).

Освободившись от множества административных обязанностей, актер продолжил выступать на сцене. 15 января 1926 года он сыграл в «Горе от ума». Зрители встретили его овациями, спектакль имел огромный успех. Воодушевленный, Сумбатов-Южин решил выходить на сцену два раза в неделю. Однако уже 5 февраля, играя в спектакле «Железная стена», почувствовал себя очень плохо, с трудом доиграл и вернулся домой с температурой 38 градусов. Врачи определили у него тяжелую форму пневмонии. Спустя несколько дней консилиум профессоров решил, что помочь больному уже невозможно и жить ему осталось не более нескольких часов. Но благодаря усилиям врача Константина Напалкова состояние Южина улучшилось, больной выздоровел.

Однако боли в сердце не оставили актера. Летом 1927 года по постановлению народного комиссариата просвещения он был вновь направлен на лечение во Францию. 17 сентября 1927 года, в день своего семидесятилетия, Александр Сумбатов-Южин умер за письменным столом в городе Жуан-ле-Пэн на юге Франции, работая над своей последней пьесой.

Чем знаменит

Выдающийся актер драматического театра. С равным успехом выступал в романтических, драматических и комедийно-характерных ролях. Среди самых известных его ролей - Дюнуа («Орлеанская дева» Шиллера), Дон Карлос («Эрнани» Гбго), Макбет, Ричард III, Гамлет, Яго, Кориолан, Шейлок, Фигаро, Болингброк («Стакан воды» Скриба), Телятев («Бешеные деньги» Островского), Фамусова, Мортимер («Мария Стюарт»), Карло ван-дер-Ноот («Граф де Ризоор» Сарду), лорд Кавершам («Идеальный муж» Уайльда).

О чем надо знать

Как писал Луначарский, «Южин в значительной мере остался в России для того, чтобы охранять Малый театр. Малый театр был сокровищем его жизни. Разрушение Малого театра было бы для него гораздо хуже смерти». Благодаря усилиям Сумбатова-Южина уже 21 ноября 1917 года Малый театр возобновил свои спектакли. В январе 1918 года Южин подготовил проект автономного управления Малого театра и представил этот проект труппе театра и Луначарскому, добившись потом утверждения этого проекта правительством. Сумбатов-Южин принимал активное участие в работе Театрального отдела Наркомпроса, Центротеатра и других организаций, руководивших театральным искусством.

Прямая речь

«На любой европейской сцене был бы Южин прославлен большой знаменитостью. Декламацию г. Южина положительно можно назвать образцовой; в ней слышится всегда верный тон, отсутствие излишней тягучести и торопливости и “приподнятости” — трех недостатков, присущих очень многим артистам; тщательная обработка, обдуманность, выдержанность, и в то же самое время искренняя горячность. Мимика артиста разнообразна, порою смелая и всегда благородна и изящна. Что касается пластичности — качества, по правде сказать, редкого в наших артистах — то в этом отношении г. Южин может поравняться с самыми выдающимися сценическими художниками, каковы Росси, Сальвини, Муне-Сюлли, Барнай…»

В. П. Буренин (1882)

«Малый театр с огромным энтузиазмом и последовательностью приступил к очищению от тех действительно низкопробных пьес, которыми был засорен его предреволюционный репертуар. А. И. Южин — собранный, волевой и точный — крепко держал руль Малого театра. Сразу после революции он впустил в его стены А. А. Санина и этим поднял режиссуру; взамен ремесленных павильонов (Коровин был редким гостем в Малом театре) на его сцене воздвиглись декорации Юона и Ульянова; в репертуар широкой волной вошли классики — Островский, Мольер, Лопе де Вега, Шекспир; М. Н. Ермолова, Е. К. Лешковская в следующих сезонах создали незабываемые шедевры в “Ричарде III” и “Лесе”; Малый театр впервые поставил “Старика” Горького с О. О. Садовской, а вскоре после этого — “Кромвеля”. Он организовал при себе школу, первый выпуск которой составил студию Малого театра. Театр возвращался к своим истокам — к тому демократизму, которым он был силен и который замутнялся пошлой и беспринципной репертуарной политикой и безрежиссерьем предреволюционных лет».

П. А. Марков (журнал «Театр» 1975)

«Ты был нашим вождем, рыцарем нашего театра, нашим защитником и нашим другом. Гениальные артисты и артистки были, есть и будут в нашей стране, но таких, которые бы отдали всю любовь, весь талант, всю жизнь на служение искусству, на утверждение его высокого значения, его великой силы для народа и на защиту прав, достоинства и чести актера, таких среди нас немного, и ты был одним из первых».

А. А. Яблочкина (1927)

7 фактов об Александре Сумбатове-Южине

В гимназической постановке «Горя от ума» роль Чацкого исполнял Саша Сумбатов, а Фамусова – ученик параллельного класса Володя Данченко – в будущем прославленный театральный режиссер и один из основателей МХТ. Затем они вдвое неоднократно выступали в спектаклях любительского драматического кружка в Тифлисе.

В студенческие годы Александр Сумбатов пугал квартирную хозяйку, когда вслух читал в своей комнате монологи из пьесы. «Это чистое наказание, — жаловалась она, — окромя него семь скубентов живет, и все чинно и благородно, а он озорник, да и только».

Отец Сумбатова-Южина примирился с его актерской карьерой только в 1882 году, незадолго до смерти.

Актеры Александр Сумбатов-Южин и Александр Ленский были женаты на сестрах Марии и Лидии Корф, а Владимир Немирович-Данченко – на их двоюродной сестре Екатерине Корф.

Сумбатов-Южин сыграл в Малом театре с 1882 по 1926 год 255 ролей.

Александр Сумбатов-Южин был масоном. В 1908 году он вступил в московскую ложу «Возрождение», которая была в составе организации Великий восток Франции.

В разные годы жизни Сумбатов-Южин исполнял в «Горе от ума» роли Чацкого, Репетилова и Фамусова.

Материалы об Александре Сумбатове-Южине

Статья об Александре Сумбатове-Южине в русской Википедии

Чхиквишвили Д. И. «Александр Иванович Сумбатов-Южин»

Произведения в библиотеке Максима Мошкова

Биографический очерк

Актер Южин на сайте Малого театра

Пьесы Александра Сумбатова-Южина

