Хакеры опубликовали третью часть документов WADA

Хакеры из группы Fancy Bears опубликовали третью часть документов, полученных ими в результате взлома базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В документах приводятся имена спортсменов, которые получили от WADA разрешение употреблять препараты, содержащие запрещенные вещества и признанные допингом.

В частности, такое разрешение было дано британскому боксеру Николе Адамс, британской велосипедистке Лоре Тротт, британской пловчихе Шивон-Мари О'Коннор, гребцу из Великобритании Оливии Карнеги-Браун, датской пловчихе Джанетт Оттесен, австралийским гребцам Ким Бреннан и Александру Белоногову, австралийскому велосипедисту Джеку Бобриджу, испанской пловчихе Мирее Бельмонте Гарсии, немецкому стрелку Юлиану Юстусу, немецкой теннисистке Лауре Зигемунд.

Ранее хакеры Fancy Bears опубликовали в интернете первые две части базы данных WADA. Всемирное антидопинговое агентство подтвердило подлинность данных, опубликованных хакерской группой Fancy Bears.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах намерен попросить власти России остановить публикации украденных документов, сообщает Associated Press. По данным агентства, Бах считает, что кибератаки на базы данных Всемирного антидопингового агентства связаны с Россией.