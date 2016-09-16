Минфин Украины подтвердил получение транша от МВФ в 1 млрд долларов

Международный валютный фонд (МВФ) перечислил на казначейский счет Украины кредитный транш в размере 1 млрд долларов. Информация об этом размещена пресс-службой министерства финансов Украины.

«Сегодня на казначейский счет было перечислено третий транш в 1 млрд долларов от МВФ. Транш предоставляется в рамках программы расширенного финансирования МВФ на общую сумму в 17,5 млрд долларов», — говорится в сообщении.

Как отмечают в украинском Минфине, получение третьего транша открывает возможность для Украины получить 1 млрд долларов кредитных гарантий от США, 600 млн евро кредита от ЕС и другую финансовую поддержку от международных партнеров.

Киев около года вел переговоры с МВФ о возобновлении финансирования по программе EFF, в рамках которой Украина ранее получила 6,7 млрд долларов. Сроки выделения третьего транша несколько раз переносились.

14 сентября исполнительный совет МВФ одобрил выделение Киеву этого транша. Кроме того, МВФ подтвердил вероятность получения Украиной к концу текущего года четвертого кредитного транша, размер которого пока неизвестен.