Керри назвал Лаврову условие согласования совместных действий в Сирии

Условием создания Соединенными Штатами совместного с Россией центра для координации ударов по позициям террористов в Сирии является обеспечение доступа гуманитарной помощи в город Алеппо и в другие нуждающиеся регионы, передает Reuters со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Это условие 16 сентября озвучил госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По его словам, Вашингтон ожидает, что Москва будет использовать свое влияние на режим сирийского президента Башара Асада, чтобы «открыть доступ гуманитарным конвоям ООН». Сергей Лавров, в свою очередь, выразил надежду, что американские коллеги окажут давление на сирийскую оппозицию.

Создание Центра совместного планирования для обмена разведданными и координации атак на террористов входит в российско-американское соглашение по Сирии. США также собираются перебросить самолеты наблюдения из других регионов и увеличить число аналитиков разведки для координации совместных действий в рамках соглашения о прекращения огня. Как условились Москва и Вашингтон, координационный центр будет создан, если в течение семи дней перемирие не будет прервано ни одной из сторон.

Ранее 16 сентября стало известно, что военные США передали России сведения о так называемой «умеренной оппозиции», воюющей в Сирии с правительственной армией президента страны Башара Асада.