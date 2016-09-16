США впервые передали РФ координаты «умеренной оппозиции» в Сирии

Военные США передали России сведения о так называемой «умеренной оппозиции», воюющей в Сирии с правительственной армией президента страны Башара Асада, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Спецпредставитель Минобороны РФ Александр Зорин подтвердил агентству получение сведений от американских коллег.

«Переданные нам сегодня материалы, касающиеся районов действий подконтрольных США вооруженных формирований, изучаются. Но предварительный их анализ показал, что они не позволяют провести разделение умеренной оппозиции и "Джебхат ан-Нусры"(деятельность этой организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда, прим. "Полит.ру")», — сказал Зорин.

Он подчеркнул, что во время контактов с представителями США, Россия намерена довести свои требования о немедленном предоставлении информации, на основе которой можно будет произвести разграничение.

Ранее в Минобороны РФ усомнились в способности «умеренной оппозиции» соблюсти перемирие в Сирии. Как заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, фактически соглашения по сирийскому вопросу исполняет только одна сторона.