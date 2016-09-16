Бывшая сотрудница Министерства обороны РФ, фигурантка дела «Оборонсервиса» Евгения Васильева поступила в МГУ им. М.В. Ломоносова. Как сообщает Life, бывшая чиновница учится в магистратуре на курсах «Изящные искусства».

Отмечается, что Васильева исправно посещает занятия. Одногруппники Васильевой рассказывают, что в деканате их просили не донимать бывшую сотрудницу Минобороны.

Ранее сообщалось, что Васильева стала учредителем ювелирной компании, но оформила ее не на себя. Также отмечалось, что экс-чиновница «мечтает наладить ювелирное производство, сама рисует эскизы будущих изделий».

В мае 2015 года Васильева была приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищении нескольких миллиардов рублей бюджетных средств. Суд также удовлетворил иски о взыскании с пяти фигурантов дела 216 млн рублей. 25 августа 2015 года суд освободил Васильеву условно-досрочно.