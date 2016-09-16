Суд в Москве дал сбежавшему в «Правый сектор» школьнику 6,5 лет

Московский окружной военный суд приговорил к шести с половиной годам лишения свободы юношу, вступившего в ряды запрещенной в России организации «Правый сектор», сообщает ТАСС.

Подсудимый был признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, экстремизме и в участии в незаконном вооруженном формировании. Помимо лишения свободы юноше запрещено в течение года после отбытия наказания публиковать что-либо в телекоммуникационных сетях, включая интернет.

Весной 2015 года юноша, который в то время учился в 11-м классе, исчез из дома. Впоследствии выяснилось, что он вступил в ряды «Правого сектора», где его использовали в ведении информационной войны. После этого юношу отправили на передовую в Донбасс. Оттуда он перебрался в Киев. Обратившись в посольство РФ, молодой человек получил документы и смог вернуться на родину. Однако по возвращении юношу задержали пограничники.