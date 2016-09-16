ЦБ назначил временную администрацию в Военно-промышленный банк

Центральный банк России на шесть месяцев возложил функции временной администрации Военно-промышленного банка (ВПБ) на «государственную корпорацию Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

Подобное решение было принято в связи с наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков ВПБ.

13 сентября ВПБ обжаловал в Арбитражном суде Москвы предписание Центробанка, а также попросил Генеральную прокуратуру приостановить действие предписания ЦБ РФ.

В соответствии с ним были введены ограничения на передвижения денежных средств клиентов (6,3 млрд в месяц), а также на привлечение новых. После исполнения предписания ВПБ предоставил соответствующий отчет ЦБ РФ, подчеркнув, что не представляет угрозы для вкладчиков и кредиторов.