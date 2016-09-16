К делу Захарченко привлекут Федеральную резервную систему США

Происхождение денег, обнаруженных в квартире полковника МВД Дмитрия Захарченко, следствие сможет установить с помощью Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник близкий к следствию.

Для того, что выяснить их источник, достаточно будет узнать, какой из российских банков заказывал наличные доллары.

Собеседник агентства рассказал, что упаковки денег, каждая номиналом 200 тысяч долларов, не распаковывались. Поэтому на стягивающих их лентах изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков США.

Сейчас следствие предполагает, что Захарченко мог присваивать откаты, которые предназначались топ-менеджменту нефтегазовой серы.