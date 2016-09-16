Адвокат Захарченко заявил о желании подзащитного «рассказать все»

Полковник антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко может рассказать новые подробности своего дела на следующем заседании Мосгорсуда, заявил его адвокат Юрий Новиков РИА Новости.

«Позиция Захарченко остается прежней, он не признает свою вину, но он знает обстоятельства дела, знает взяткодателя и, возможно, он раскроет подробности на заседании Мосгорсуда по жалобе на его арест», — сказал правозащитник.

Адвокат подчеркнул, что раскрытие новых обстоятельств на заседании суда 22 сентября является личной инициативой Захарченко.

«Когда будет возможность, он расскажет все, но это его личное волеизъявление, он всегда может передумать. Мы не можем гарантировать, что на апелляции будут сенсации», — отметил Новиков.

Он также сообщил, что попросил отпустить своего подзащитного под залог в 70 миллионов рублей или поместить офицера под домашний арест.

В интервью изданию «Комсомольская правда» Дмитрий Захарченко сообщил, что опасается за свою жизнь, но не указал от кого именно может исходить угроза.

Он также подтвердил, что настаивает на своей невиновности.

«Мне взятку никто не давал. В материалах обвинения нет лица, которое "давало" взятку. Но боюсь, что его могут найти, сфабриковать», — предположил он.

Захарченко также подтвердил, что знает, кто пытается его подставить.

«Все эти обвинения были против меня сфабрикованы, чтобы меня подставить, сместить с должности. Это случилось именно в тот момент, когда я стал временно исполняющим обязанности руководителя ГУЭБиПК МВД России. Взяли меня под должность», — сказал Захарченко.

Напомним, 10 сентября СМИ сообщили о том, что полковник Захарченко задержан по подозрению во взятке. У него на квартире при обыске было найдено 8,6 млрд рублей.