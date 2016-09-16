Медведев узаконил приоритет российских товаров при госзакупках

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое официально закрепило приоритет российских товаров при госзакупках. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг… по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», — сказано в постановлении, которое вступит в силу с 1 января 2017 года.

26 августа правительство России опубликовало список импортных продуктов, которые нельзя закупать для нужд государственных и муниципальных предприятий. Ограничение на 23 наименования вступило в силу 3 сентября.

7 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече в Бурятии с представителями малого и среднего бизнеса рассказал о новом готовящемся постановлении. Согласно ему российские производители получат приоритет при госзакупках продукции.