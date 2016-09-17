В Москве за незаконную агитацию задержаны 27 человек

В Москве за предвыборную агитацию в «день тишины» задержаны 27 человек, сообщает столичный главк МВД.

Отмечается, что полиция действовала по обращению: в ОВД по району Щукино «поступило сообщение о том, что по улице Маршала Бирюзова в районе дома №13 неизвестные раздают листовки с агитационными материалами» в поддержку кандидата на выборах в Госдуму Дмитрия Гудкова.

Полицейские обнаружили двух молодых людей, раздававших агитационные материалы.

По другим адресам в Северо-Западном округе Москвы были «выявлены еще 25 граждан, которые проводили незаконную агитацию в поддержку этого же кандидата».

Задержанные доставлены в отделы полиции.

17 и 18 сентября агитация на выборах запрещена.

18 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы и членов местных заксобраний.