Путин назвал причину для США засекретить договоренности по Сирии

Президент России Владимир Путин считает, что США отказываются обнародовать соглашение с РФ по Сирии, чтобы защитить группировки, противостоящее президенту Сирии Башару Асаду. Слова Путина приводит ТАСС.

«Это связано с трудностями, с которыми сталкиваются США на сирийском треке — они никак не могут отделить так называемую здоровую часть оппозиции от полукриминальных и террористических элементов», — заявил российский руководитель.

«На мой взгляд, — добавил Путин, — это продиктовано желанием сохранить боевой потенциал [группировок] в борьбе с законным правительством Башара Асада».

Он отметил, что «это очень опасный путь».

«Похоже, что наши американские партнеры опять наступают на те же грабли», — заявил глава государства.

По словам Путина, он «не очень понимает», почему договоренности с США по Сирии нужно держать в секрете. «Но мы, естественно, детали раскрывать не будем до тех пор, пока с этим не согласны наши американские партнеры», — отметил он.

Договоренности по Сирии 9 сентября достигли главы дипломатических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри. Их план из пяти секретных документов предусматривает перемирие в Сирии, размежевание террористов и оппозиции, запрет ВВС Асада бомбить оппозицию.