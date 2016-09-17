17 сентября 2016, 09:06
Умер автор пьесы «Кто боится Вирджинии Вулф?»
В США умер известный драматург, автор пьес «Кто боится Вирджинии Вулф?» и «Неустойчивое равновесие» Эдвард Олби, сообщает The Hollywood Reporter.
Олби скончался в собственном доме недалеко от Нью-Йорк, ему было 88 лет.
Драматург трижды удостаивался Пулитцеровской премии и дважды — премии «Тони».
Писатель считается одним из ярких представителей «театра абсурда», зародившегося в середине XX века.
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