Умер автор пьесы «Кто боится Вирджинии Вулф?»

В США умер известный драматург, автор пьес «Кто боится Вирджинии Вулф?» и «Неустойчивое равновесие» Эдвард Олби, сообщает The Hollywood Reporter.

Олби скончался в собственном доме недалеко от Нью-Йорк, ему было 88 лет.

Драматург трижды удостаивался Пулитцеровской премии и дважды — премии «Тони».

Писатель считается одним из ярких представителей «театра абсурда», зародившегося в середине XX века.