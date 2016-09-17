Экс-тренер «Спартака» Аленичев отказался работать в Италии

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Аленичев рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, что отклонил несколько предложений поработать за границей.

Аленичев был уволен из «Спартака» в августе «по соглашению сторон».

На вопрос издания о планах на будущее специалист ответил: «Было три-четыре звонка с предложениями. Вот в Италии, например, сказали, что есть варианты с трудоустройством, но ответил, что хочу работать в России. Ставлю перед собой задачу выиграть чемпионат России».

Он отметил, что хочет сделать это со «Спартаком», но не исключил и того, что возглавит другую российскую команду.