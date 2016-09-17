Двое российских военных погибли в автоаварии в Армении

В Лорийской области Армении четверо российских военнослужащих попали в аварию, в результате двое и них погибли, еще двое госпитализированы в критическом состоянии, сообщает агентство «Новости-Армения».

По данным армяноязычного сайта Shamshyan.com, погибшие и пострадавшие — это военнослужащие дислоцированной в Армении российской военной базы.

По данным МЧС республики, авария произошла сегодня рано утром на 17-м километре трассы Ванадзор — Спитак. Автомобиль Volkswagen Golf, за рулем которого находился 20-летний контрактник А. Б. по неизвестной причине съехал с проезжей части и перевернулся.

На видеозаписи с места аварии видно, что в машине находится разбитая бутылка из-под пива (с 5 минуты 25 секунды).