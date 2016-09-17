Отец похитил двух детей из Тульской области и увез в Москву

Следователи раскрыли дело о похищении двух братьев 7 и 9 лет из школы в поселке Рассвет Тульской области, сообщается на сайте регионального управления СКР.

15 сентября дети были похищены из школы. Как сообщали в управлении СКР, мальчиков силой увезли на автомобиле ГАЗ «Соболь», который был вскоре обнаружен в одном из садоводческих товариществ.

В похищении заподозрили отца детей, проживающего в Москве. Выяснилось, что отец с детьми пересели на «Рено-Логан» и прибыли в столицу, где мужчина и был задержан сотрудниками полиции, говорится на сайте тульского главка МВД.

С похитителем проводятся следственные действия. Дети возвращены матери.