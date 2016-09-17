17 сентября 2016, 18:32
Источник назвал причину переноса старта «Союза» с космонавтами к МКС
Причиной отмены запуска «Союза», который сегодня должен был доставить двух космонавтов и двух астронавтов НАСА на МКС, по предварительным данным, стал сбой в системе взаимодействия с ракетой-носителем, сообщил «Интерфаксу» источник на космодроме Байконур.
«Предварительно, предполетный тест помог выявить своевременно проблему в системе, обеспечивающей взаимодействие корабля [с космонавтами] и ракеты-носителя, однако рассматриваются и другие технические версии», — сообщил собеседник информагентства.
В «Роскосмосе», в свою очередь, заявили, что на космодроме начала работу специальная комиссия, которая изучает причины произошедшего.
О новой дате запуска там пообещали сообщить дополнительно.
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