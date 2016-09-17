Путин отвел СНГ роль структуры для «комфортной суверенизации»

Президент России Владимир Путин, во время выступления по итогам саммита стран СНГ в Бишкеке заявил, что Содружество независимых государств создало «комфортные условия для суверенизации» бывших республик Советского Союза, передает РБК.

Отвечая вопрос об актуальности СНГ в настоящее время, глава государства сообщил, что «все разочарования наступают от избыточных ожиданий».

«Она [организация] сыграла историческую роль: создала комфортные условия для суверенизации», — добавил Путин.

Он отметил, что во время саммита страны-участницы обсудили «определили путь по развитию организации»

«И будем по нему идти», — добавил президент.