Коалиция США нанесла авиаудары по позициям сирийской армии

Возглавляемая США коалиция нанесла авиаудары по позициям правительственной армии Сирии. Об этом сообщают в командовании сирийской армии и в Минобороны России, передает РИА Новости.

Вооруженные силы Сирии отмечают, что самолеты коалиции разбомбили позиции сирийской армии у города Дейр-эз-Зор, сообщает Reuters.

Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков подтвердил эти данные. По его словам, самолеты американской коалиции нанесли четыре авиадура, в результате чего погибли 62 военных, около 100 человек получили ранения.

Он отметил, что удары нанесли два самолета F-16 и два самолета A10.

Конашенков также сообщил, что удары производились с 17:00 до 17:50 по московскому времени. Бомбы сбрасывались в районе аэродрома города Дейр-эз-Зор, в результате было «нанесено четыре удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящихся в окружении террористических группировок ИГИЛ» (запрещена в России).

«Самолеты коалиции вошли в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики со стороны иракской границы», — отметил представитель российского военного ведомства.

В Минобороны при этом предположили, что удар был нанесен по ошибке.

«Если данный воздушный удар вызван ошибочными координатами целей, то это прямое следствие упрямого нежелания американской стороны координировать с Россией свои действия против террористических группировок на территории Сирии», — заявил Конашенков (цитата по «Интерфаксу»).

9 сентября Россия и США заключили соглашение об урегулировании сирийского кризиса. Главы внешнеполитических ведомств приняли пять секретных документов. В общих чертах они касались перемирия в Сирии с 12 сентября, размежевания террористов и группировок, оппозиционных президенту Сирии Башару Асаду, доставки гуманитарной помощи в Сирию. Отдельным пунктом оговаривался запрет на полеты для ВВС сирийской армии, до этого бомбившей оппозиционеров.