На обломках аэробуса EgyptAir нашли следы тротила

Французские специалисты, изучающие обломки пассажирского аэробуса компании EgyptAir, обнаружили следы тротила на частях фюзеляжа, пишет газета Le Figaro со ссылкой на источники.

Следы взрывчатки нашли сотрудники французского Института криминальных исследований, однако более тщательный анализ они провести не смогли. Обломки лайнера находятся в Египте, и египетские власти не дали на это разрешения.

При этом египтяне предложили французам подготовить совместный доклад о следах тротила. Французские эксперты отказались из-за того, то им не дели провести исследования.

Airbus 320 египетской компании EgyptAir потерпел крушение 19 мая во время рейса из Парижа в Каир. Все находившиеся на борту 66 человек погибли.

Обломки лайнера были найдены в море, в 290 километрах к северу от Александрии.