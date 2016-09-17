Посольство России в Киеве обстреляли из салютной установки

Минувшей ночью группа неизвестных обстреляла посольство России в Киеве из салютной установки, никто не пострадал, сообщили «Интерфаксу» в диппредставительстве.

«В районе часа ночи неизвестные бросили на территорию посольства дымовую шашку и обстреляли здание при помощи салютной установки. Выстрелы были направлены непосредственно на здание дипмиссии. По счастливой случайности возгорания не произошло», — заявили в дипмиссии.

Там отметили, что нападавших было около 20 человек. Полиция их не задерживала.

О нападении одним из первых сообщило издание Strana.ua, опубликовав скриншоты из инстаграма одного из очевидцев.

Нападение было совершено за сутки до выборов в Госдуму. Голосование, несмотря на протесты украинских властей, должно состояться и в посольстве РФ в Киеве, а также в трех российских консульствах на территории Украины.