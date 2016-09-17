В Бельгии впервые провели эвтаназию подростку

В Бельгии впервые была проведена эвтаназия несовершеннолетнему, сообщает Het Nieuwsblad со ссылкой на главу госкомиссии по контролю и оценке эвтаназии Вима Дистельманса.

Профессор Дистельманс не привел почти никаких подробностей. Неизвестно, когда и как была проведена процедура, сколько лет было подростку, какого он был пола и чем страдал. Известно лишь, что речь идет о несовершеннолетнем, у которого была неизлечимая болезнь на последней стадии.

Закон о детской эвтаназии действует с Бельгии с 2014 года. В других странах эвтаназия несовершеннолетних запрещена.

«К счастью, очень мало детей, которые рассматриваются в такой связи, но это не означает, что мы должны отказывать им в праве на достойную смерть», — сообщил изданию Дистельманс.