Путин обвинил американских кандидатов в попытке воссоздать образ «империи зла»

Президент РФ Владимир Путин считает, что обвинения в адрес российских властей в попытке повлиять на выборы президента США являются попыткой навязать американцам образ России как «империи зла». Об этом Путин заявил по итогам саммита стран СНГ в Бишкеке. Запись выступления опубликовал телеканал RT.

«Что касается использования России и президента России в президентской кампании США… я думаю, что, прежде всего, это связано с попытками манипуляции общественным мнением внутри страны. Мы видим попытку воссоздать образ так называемой "империи зла" и пугать обывателей этим образом», — сообщил глава госудсрства.

Он отметил, что обвинения «не имеют отношения к сути проблем, с которыми сталкиваются США, а там их очень много».