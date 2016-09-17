17 сентября 2016, 14:02
Украинская прокуратура вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура Украины вызвала на допрос президента страны Петра Порошенко по делу о событиях во время Евромайдана в Киеве в 2014 году. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает «Интерфакс».
«Мы вызвали президента на допрос. Сразу же после его возвращения из командировки в ООН [в Нью-Йорк 18-21 сентября] мы договорились о встрече со следователями», — сказал он.
Дело, которое расследует Генпрокуратура, касается расстрела десятков демонстрантов, пытавшихся захватить правительственные здания в Киеве в феврале 2014 года. Погибших пришедшие к власти революционеры назвали небесной сотней.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое