Телеведущий NBC надел медицинскую маску на интервью с Клинтон

Ведущий юмористического вечернего шоу на телеканале NBC Джимми Фэллон позвал в студию кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон. Он начал интервью с того, что надел хирургическую маску, видно на записи фрагмента программы на YouTube.

После того как Клинтон и «дала пять» ведущему, он достал флакон с жидким мылом и продезинфицировал руки.

11 сентября Клинтон почувствовала себя плохо во время церемонии, посвященной терактам в США 2001 года.

Позднее врач кандидата в президенты опубликовала официальное заключение о здоровье Клинтон, сообщив, что недомогание было вызвано пневмонией.