В Германии более 100 тысяч человек вышли на демонстрации против свободной торговли с США

Более ста тысяч человек вышли в Германии на демонстрации против договора о трансатлантической зоне свободной торговли (TTIP), отменяющего пошлины между ЕС и США. Об этом сообщает Spiegel Online.

По данным полиции, в Берлине собралось 40 тысяч противников свободной торговли, в Гамбурге около 30 тысяч, в Кельне — 18 тысяч, во Франкфурте-на-Майне — 10 тысяч человек.

Как сообщает Bayerischer Rundfunk, в Мюнхене на демонстрацию вышли более 20 тысяч человек. В Лейпциге была заявлена демонстрация с 10 тысячами участников, сколько пришло в действительности, местные СМИ не сообщают.

В Штутгарте полиция насчитала 20 тысяч демонстрантов.

В других городах акции протеста не проводились.

При этом организаторы демонстраций, как пишет Spiegel, заявляют о том, что общее число протестующих в Германии составило 320 тысяч человек.