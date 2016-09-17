Премьер Украины прокомментировал обстрел фейерверками российского посольства

Председатель правительства Украины Владимир Гройсман назвал нападение на посольство РФ в Киеве «мелким инцидентом», сообщает «Интерфакс».

Минувшей ночью около 20 молодых людей устроили пикет у диппредставительства и обстреляли здание из салютной установки.

В полиции Киева агентству рассказали, что после сообщения о нападении на посольство на место прибыла оперативная группа, которая выяснила, что около 20 человек в балаклавах подошли к посольству и закрепили салютную установку, направив ее в сторону учреждения. Вскоре из установки раздались выстрелы.

«В результате инцидента никто не пострадал. Само здание получило повреждения», — сообщили в киевском главке полиции.

Полицейские осмотрели место, где были активисты в балаклавах и изъяли салютную установку.

«По российскому посольству — вы знаете, это хулиганство», — заявил Гройсман.

«Оно неприемлемо, потому что столица Украины Киев должен быть совсем другим образцом — культуры. Я считаю, что это такой мелкий инцидент, который вообще не требует комментирования», — добавил премьер.

Он отметил, что охрана посольства и консульств России на территории Украины в день думских выборов 18 сентября будет осуществляться в обычном режиме.

«Мы не будем охранять избирательный процесс РФ. На самом деле в Киеве есть порядок, независимо от того, какой это день недели. Поэтому правоохранительная система будет выполнять свои функции в штатном режиме», — заявил премьер.