Священнику Грозовскому предъявлено обвинение

Священнику Глебу Грозовскому, который с конца 2013 года скрывался в Израиле, а в сентябре 2016-го был экстрадирован на родину, предъявлено обвинение в совершении преступлений сексуального характера против трех школьниц. Об этом сообщает главк СКР по Санкт-Петербургу.

В сообщении отмечается, что Грозовский, который под конвоем прилетел из Израиля в Москву 7 сентября, был доставлен в Петербург 17 сентября.

Следствие считает, что в 2011 и 2013 годах Грозовский совершил сексуальное насилие в отношении трех школьниц, которым было меньше 14 лет.

В октябре 2013 года священник, бывший также духовников футбольной команды «Зенит», был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

С того момента он был отстранен от служения, однако сохранил сан.