Путин вызвался быть гарантом в украинском урегулировании

Москва готова выступить посредником в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины, а также стать гарантом достигнутых договоренностей, если на это согласятся в Киеве, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Что мы можем сделать — это создать условия для переговорного процесса и сами в нем поучаствовать в виде посредников и гарантов достигнутых договоренностей», — сказал глава государства.

«Вот это мы можем, хотим и будем делать, если этого хотят наши партнеры в Киеве», — отметил он.