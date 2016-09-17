В Ирбите обрушилась стена столетней двухэтажки

В городе Ирбит Свердловской области обрушилась стена двухэтажного жилого дома 1918 года постройки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В результате происшествия никто не пострадал. Всего в доме 22 квартиры. В той, где обрушилась стена, до января жила семья с четырьмя детьми, сообщила «Ура.ру» жительница дома Олеся Матвеева.

«К счастью, в начале года они переехали в другое место, потому что по стене пошли большие трещины», — добавила она.

По словам Матвеевой, сейчас в доме проживают шесть-семь семей. «Нам сказали, что в ближайшее время ответственные будут принимать меры по ремонту дома, но на мой вопрос о том, можем ли мы жить в таком доме, мне ответили: "Можете, пока не обрушится"», — сообщила жительница.

Прокуратура начала проверку по факту ненадлежащей эксплуатации дома со стороны управляющей компании.