Умер украинский писатель Роман Иванычук

Во Львове умер украинский писатель, депутат Верховной Рады первого созыва Роман Иванычук. Ему было 87 лет, сообщается на сайте Львовского горсовета.

Иванычук был одним из организаторов Общества украинского языка им. Тараса Шевченко, имел знание Героя Украины.

Похороны писателя пройдут 19 сентября на Лычаковском кладбище Львова.

Роман Иванычук написал около 15 исторических романов, среди которых «Червленое вино» (1977), «Манускрипт с улицы Русской» (1979), «Седьмое небо» (1985).