Лавров призвал Керри раскрыть договоренности по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри «в очередной раз настоятельно предложил опубликовать российско-американские договоренности по сирийскому урегулированию», говорится на сайте МИД РФ.

Такая мера, считает Лавров, способна «устранить любые двусмысленности в восприятии международным сообществом реального положения дел с их [договоренностей] исполнением».

О реакции Керри на предложение не сообщается.

Также стороны обсудили реализацию режима прекращения боевых действий в Сирии, доставку гуманитарной помощи и совместную борьбу с террористами.

Лавров сообщил, что Москва «не без труда», решает вопросы налаживания взаимодействия сирийских властей с ООН для расширения гуманитарного доступа к сирийским населенным пунктам.

Он призвал Керри аналогичным образом воздействовать на боевиков, противостоящих сирийским властям.

Договоренности по Сирии Керри и Лавров подписали 9 сентября в Женеве. 12 сентября документы вступили в силу — был введен режим прекращения огня со стороны сирийских властей и оппозиции.

17 сентября в Совбезе ООН должно было состояться обсуждение сирийских договоренностей, однако встреча была отменена после того как США отказались рассекретить детали соглашения.