17 сентября 2016, 19:26
В США перед началом массового забега сработало взрывное устройство
В американском штате Нью-Джерси в парке Сисайд-Хайтс, где сегодня планировалось проведение благотворительного забега, сработало самодельное взрывное устройство, передает CBS News.
Небольшое по мощности устройство находилась в мусорном баке. По данным источников телеканала, речь идет о петарде. Еще две неразорвавшиеся петарды были найдены в том же баке.
Из-за взрыва были эвакуированы люди из 30 зданий, находящихся поблизости.
Благотворительный забег, в котором должны были участвовать 5 тысяч человек, был отменен.
Как сообщает прокуратура округа Оушен, к которому относится парк, взорвавшийся мусорный контейнер находился на пути у участников пробега. Полиция оцепила место происшествия.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое