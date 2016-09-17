В США перед началом массового забега сработало взрывное устройство

В американском штате Нью-Джерси в парке Сисайд-Хайтс, где сегодня планировалось проведение благотворительного забега, сработало самодельное взрывное устройство, передает CBS News.

Небольшое по мощности устройство находилась в мусорном баке. По данным источников телеканала, речь идет о петарде. Еще две неразорвавшиеся петарды были найдены в том же баке.

Из-за взрыва были эвакуированы люди из 30 зданий, находящихся поблизости.

Благотворительный забег, в котором должны были участвовать 5 тысяч человек, был отменен.

Как сообщает прокуратура округа Оушен, к которому относится парк, взорвавшийся мусорный контейнер находился на пути у участников пробега. Полиция оцепила место происшествия.