В УрФУ рассмотрят лишение Мединского ученой степени

Эксперт сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий сообщил на своей странице в Facebook о том, что 4 октября диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге рассмотрит вопрос о лишении степени доктора исторических наук министра культуры России Владимира Мединского.

По словам Бабицкого, заявление о лишении Мединского ученой степени он и два других историка — Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский — подали в Минобрнауки еще в апреле.

Мединский защитил докторскую 27 июня 2011 года в Российском государственном социальном университете в Москве. Тема его диссертации: «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.».

Бабицкий отметил, что суть претензии касается не плагиата, а содержания научной работы.

«"Диссернет" принципиально ограничивает свою деятельность расследованием диссертационного плагиата, а в случае Мединского основная претензия носит содержательный характер: его работа попросту ненаучна, а местами и прямо абсурдна», — заявил Бабицкий, отметив, что выступает в этом вопросе как специалист по позднему Ренессансу.