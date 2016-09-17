В МВД разработали законопроект о муниципальной милиции

В МВД подготовили законопроект о создании муниципальной милиции. Этот орган должен будет помогать полиции и финансироваться из бюджетов городов, пишет «Коммерсантъ».

Законопроект разработан ВНИИ МВД. Согласно документу, муниципальная милиция должна создаваться законодательными собраниями муниципалитетов «как подразделение местной администрации либо орган местного самоуправления». Депутаты заксов должны будут сами определить организационную форму, состав и численность милиции, ее финансирование.

Милиция, говорится в законопроекте, создается для помощи «полиции и иным правоохранительным органам» в обеспечении безопасности граждан, в патрулировании, доставке нарушителей в отдел УВД. Милиционеры смогут составлять протоколы об административных нарушениях, доставлять пьяных и наркоманов в медучреждения и помогать искать пропавших людей.

Милиционеры смогут работать только в пределах городских округов. Они смогут пользоваться гражданским оружием. Региональные власти смогут установить милиционерам «поощрения, льготы и компенсации».

В пресс-центре МВД изданию сообщили, что законопроект разработан «в рамках исследования и направлен в регионы на отзыв».