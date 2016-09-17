Минфин и Минобороны поспорили из-за 10 трлн рублей на перевооружение

Минфин и Минобороны России не могут договориться об объемах финансирования государственной программы вооружения на 2018-2025 годы, их оценка финансирования расходится на 10 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

На совещании у президента Владимира Путина министр финансов Антон Силуанов говорил о 12 трлн рублей на программу, а министр обороны Сергей Шойгу требовал около 22 трлн рублей.

В 2014 году военные оценивали госпрограмму вооружений в 30 трлн руб, до этого — в 50 трлн.

По данным издания, до конца 2016 года оба министерства должны обобщить все предложения, проект госпрограммы вооружений должен быть утвержден президентом не позднее 1 июля 2017 года.

На совещании Силуанов утверждал, что бюджет не выдержит столь большой нагрузки на оборону, и это негативно скажется на социальных программах.

Шойгу, в свою очередь, говорил о необходимости гарантированного обеспечения национальной безопасности и выполнении майских указов Путина, согласно которым к 2020 году доля современного вооружения армии должна составлять 70%.