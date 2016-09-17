Запуск пилотируемого «Союза» на МКС состоится не раньше октября

Пилотируемой старт «Союза» к МКС, который должен был состояться 23 сентября, пройдет не раньше октября, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли..

Собеседник агентства отметил, что, по всей видимости, произошло короткое замыкание в аппаратуре космического корабля «Союз МС-02», а не в ракете-носителе «Союз-ФГ».

«Головной обтекатель ракеты-носителя снят и разобран. Неисправности, вызвавшие перенос пуска, в нем не обнаружены. Идет дальнейшее выяснение ситуации», — отметил он.

Ранее сегодня стало известно, что старт «Союза» с четырьмя космонавтами и астронавтами откладывается на неопределенных срок из-за технических проблем.