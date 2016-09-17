В Мюнхене открылся 183-й «Октоберфест»
В столице немецкой земли Бавария Мюнхене открылся крупнейший в мире пивной фестиваль «Октоберфест». Об этом сообщается на сайте города.
По традиции обер-бургомистр (мэр) Мюнхена Дитер Райтер вбил деревянным молотком кран в бочку со свежесваренным пивом и провозгласил: «O'zapft is!» («Откупорено!»). После этого праздник официально начался.
В этом году «Октоберфест» проходит в 183-й раз.
Охрану мероприятия, как сообщает Spiegel Online, обеспечивают 600 полицейских. Кроме того 450 охранников досматривают посетителей при входе на территорию фестиваля.
В некоторые дни на «Октоберфест» собирается до 600 тысяч человек со всего мира.
Beer is floating in #schottenhamel #Oktoberfest pic.twitter.com/zfRiMWtNUO— Vincent_Coste_EN (@Vincent_Coste_E) 17 сентября 2016 г.
Happy #oktoberfest #Germany ! from North Carolina #USA pic.twitter.com/JtMxMNcYvG— LucidTheDeplorable™✘ (@LucidHurricane_) 17 сентября 2016 г.