В Мюнхене открылся 183-й «Октоберфест»

В столице немецкой земли Бавария Мюнхене открылся крупнейший в мире пивной фестиваль «Октоберфест». Об этом сообщается на сайте города.

По традиции обер-бургомистр (мэр) Мюнхена Дитер Райтер вбил деревянным молотком кран в бочку со свежесваренным пивом и провозгласил: «O'zapft is!» («Откупорено!»). После этого праздник официально начался.

В этом году «Октоберфест» проходит в 183-й раз.

Охрану мероприятия, как сообщает Spiegel Online, обеспечивают 600 полицейских. Кроме того 450 охранников досматривают посетителей при входе на территорию фестиваля.

В некоторые дни на «Октоберфест» собирается до 600 тысяч человек со всего мира.