Главы России и США встретятся незадолго до конца президентства Обамы

Президент России Владимир Путин в ноябре посетит Перу, где примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил его помощник Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

Ожидается, что на саммит прибудет также президент США Барак Обама, который вскоре после этого освободит кресло в Белом доме.

Отвечая на вопрос, возможна ли прощальная встреча Путина и Обамы, Ушаков не исключил такой возможности.

«Договоренности достигаются уже тогда, когда делегации прибывают на место проведения той или иной международной встречи. Происходит личный контакт в кулуарах между президентами и, если есть желание двух сторон, то мы договариваемся и проводим эту встречу», — сообщил он.

«Насколько мы понимаем, Обама приедет в качестве одной из прощальных поездок, чтобы попрощаться с международными лидерами», — добавил чиновник.